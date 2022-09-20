في 48 ساعة.. "جواب الأسئلة" تخطف ٦.٥ مليون مشاهد و"ابن مساعد" يعلّق

خطفت الأغنية الوطنية "جواب الأسئلة" الأضواء منذ ظهورها على منصات التواصل الاجتماعي، أول أمس؛ حيث تجاوزت مشاهداتها ٦.٥ مليون خلال أقل من يومين.
الأغنية التي يقول مطلعها: "هي جواب الأسئلة إن كان أعياك الفضول.. وهي غرام الأفئدة ربيعنا بكل الفصول"؛ صاغ كلماتها الأمير الشاعر عبدالرحمن بن مساعد، ولحّنها الملحن المعروف سهم، وصدح بكلمتها الفنان عبدالمجيد عبدالله، وجاءت في قالب فني رفيع، وتوافق ظهورها مع بدء الاحتفالات الشعبية باليوم الوطني السعودي الثاني والتسعين.
وشهدت الأغنية الوطنية التي ظهرت عبر حساب روح السعودية التابع لوزارة السياحة، كثيراً من التعليقات الإيجابية التي أثرت الفضاء الإلكتروني.
كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد ٢٤ ساعة من انتشارها، قائلاً: "خمسة ملايين مشاهدة في يوم أمر أسعدني جداً.. أشكر جميع الأحبة على ما تفضلوا به عليّ من عبارات كريمة وثناء أتمنى أن نكون أنا وفريق عمل #جواب_الأسئلة مستحقين له، ونيابةً عن فريق العمل ونيابة عن أخي المبدع سهم وأخي المبدع عبدالمجيد عبدالله أقول: شكرًا".