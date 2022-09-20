في 48 ساعة.. "جواب الأسئلة" تخطف ٦.٥ مليون مشاهد و"ابن مساعد" يعلّق

كتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد بعد ٢٤ ساعة من انتشارها، قائلاً: "خمسة ملايين مشاهدة في يوم أمر أسعدني جداً..‏ أشكر جميع الأحبة على ما تفضلوا به عليّ من عبارات كريمة وثناء أتمنى أن نكون أنا وفريق عمل ‫#جواب_الأسئلة مستحقين له، ‏ونيابةً عن فريق العمل ونيابة عن أخي المبدع سهم وأخي المبدع عبدالمجيد عبدالله أقول: شكرًا".