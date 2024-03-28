"مكي": لا نعاني بسبب التضخم كما في بلدان أخرى.. وهذه أسباب غلاء الأسعار في رمضان

وتؤكد "مكي" أن ارتفاع الأسعار لدينا سببه الغلاء وليس التضخم، وتقول: "نحن لا نعاني بسبب مشكلة التضخم ليس بالمعنى الحرفي لها، وإن كنا متأثرين بها، أجل هناك بعض دول الخليج بها تضخم، ولكن إذا حسبنا متوسط الدخل في بلداننا سنجد أن ارتفاع الأسعار هو نتيجة الغلاء وليس التضخم، إذ إن معدل الدخل الفردي ليس بكبير وهناك وفرة في السلع تفوق الحاجة بالسوق، وكمياتها كبيرة بالذات بعد أن باتت السوق الإلكترونية تشكل منافسًا كبيرًا لها وكلها أسباب تنفي وجوده، لذا فإن مستوى دخل الفرد المحدود يعد نعمة ونقمة في الوقت ذاته، فالدخل المنخفض يحمي السوق من التضخم، ولكنه لن ينجوا من الغلاء فيغرق فيه، والغلاء بعض أسبابه هو التضخم العالمي، فلنكن مدركين لهذه الدائرة المتصلة".