مختص يؤكد أن التغذية سر الراحة النفسية .. ودراسات تكشف دورها في خفض التوتر

أوضح طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام الدكتور ضياء حسين ، أن التغذية جزء أساسي من التوازن الجسدي، مشيراً أن هذا الأثر يتعزز بشكل كبير عندما يقترن بالعادات الصحية الأخرى مثل الصيام إذ له تأثير إيجابي على بعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب والقلق ، إلى جانب النوم الكافي، والمشي أو أي نشاط رياضي خفيف، وكذلك تنظيم أوقات العمل والراحة، مؤكداً أن نمط الحياة المتكامل مع الغذاء هو ما يساعد فعلاً في خفض مستويات التوتر بشكل طبيعي ، وبين أن الأبحاث تواصل تعزيز دور النظام الغذائي في الصحة العقلية ، حيث أنها تؤثر على الحالة المزاجية ، والوظيفة المعرفية ، والرفاهية العامة في الصحة النفسية والذي لا يقل عن أهمية الطب النفسي في اضطرابات الجهاز الهضمي وأمراض القلب والغدد الصماء ، لذلك طرحت الجمعية الدولية لأبحاث الطب النفسي التغذوي في عام 2015، فكرة "الطب التغذوي كتخصص رئيسي في الطب النفسي" وإن النظام الغذائي لا يقل أهمية عن الطب النفسي في أمراض القلب والغدد الصماء وأمراض الجهاز الهضمي.