اقتصاديون باكستانيون: المملكة هي الداعم الاقتصادي والاستثماري الأهم لبلادنا

وأضاف: يجب أن يكون هناك تغيير جوهري في تفكير باكستان فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، وبدلًا من المساعدة، يتعين على باكستان أن تشجع الاستثمار والتفكير التجاري، فقد حضرت أكثر من 10 اجتماعات مع مسؤولين ومستثمرين سعوديين، وأظهرت هذه الاجتماعات أن القطاع العام السعودي جاد للغاية بشأن الاستثمار في باكستان وسيتعين على باكستان اعتماد استراتيجية الموافقة السريعة على المشروع وإزالة العقبات، تلعب المملكة دورًا مهمًا للغاية في الاقتصاد الباكستاني وفقًا لتقدير، يعيش حوالي 1.1 مليون باكستاني في المملكة العربية السعودية لأغراض التوظيف والعمل، وبلغت حوالاتهم المالية بقيمة 4 مليارات و44 مليون دولار في العام المالي 2021- 2022، وقدمت المملكة دعمًا ماليًا نقديًا لباكستان في الأوقات الصعبة.