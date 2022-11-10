بعد غياب دام 13عامًا.. "طاش ما طاش" يعود إلى الشاشة في رمضان المقبل

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الخميس، أن العمل جارٍ للتحضير لمسلسل "طاش ماطاش" ليعرض خلال شهر رمضان القادم، وذلك بعد توقف دام لنحو 13عامًا، حيث كان آخر عرض له في العام 2011.
ونشر "آل الشيخ" تغريدة حملت صورة الفنانيْن ناصر القصبي وعبدالله السدحان بطلي المسلسل، مشيرًا إلى أن التحضير جارٍ لمسلسل "طاش ما طاش" لعرضه في رمضان القادم على قنوات مجموعة mbc، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.
وأشاد الكثير من المغردين بعودة المسلسل الكوميدي الشهير والذي ظل ملازماً للشاشة لسنوات طويلة يعالج العديد من القضايا في المجتمع السعودي، موضحين أنه إرث فني سعودي وأن إنتاجه مجددًا سيشكل نقلة نوعية في الدراما المحلية، فيما طالب آخرون بعودة جميع نجوم المسلسل أمثال فهد الحيان وعلي المدفع و يوسف الجراح وغيرهم.
وكان المسلسل قد توقف بشكل نهائي بعد نهاية الجزء 18 في العام 2011 / 1432هـ .
يشار إلى أن المسلسل كان قد توقف بعد عرض الجزء الخامس عشر عام 2008م واستبدل بمسلسل كلنا عيال قرية، إلا أنه عاد مرة أخرى في جزئه السادس عشر وعرض في شهر رمضان 1430هـ / 2009م على قناة mbc والجزء السابع عشر على قناة mbc في رمضان 1431هـ/ 2010مK والجزء الثامن عشر على قناة mbc في رمضان 1432هـ/ 2011م قبل ان يتوقف نهائياً.
يذكر أن مسلسل "طاش ما طاش" يعد من أشهر المسلسلات السعودية الكوميدية وعرض أول جزء منه في عام 1992، وقدم بعد ذلك في عدة أجزاء أخرى، وهو من بطولة ناصر القصبي وعبدالله السدحان وفنانين آخرين.