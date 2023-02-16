حتى في شركات الخدمات.. "خال": العمالة غير المهنية تخرب في بيوتنا

وفي مقاله "(العمالة).. حشفاً وسوء كيلة" بصحيفة "عكاظ"، يقول خال: "يبدو أن وزارة الموارد البشرية لاهية عما تفعله العمالة المنشغلة في جميع الأعمال الخدمية كالسباكة، والكهرباء، والبناء، وعدد ما تشاء من خدمات، وجل العمالة غير الماهرة منتشرة على امتداد السوق، فلا تجد مهنة إلا وهي (متروسة) بالعمالة السيئة، سواء كانت عمالة سائبة أم عمالة منتظمة في الشركات الخدمية، تلك الشركات التي تقوم باستقدام الأعداد الكثيفة غير الماهرة".