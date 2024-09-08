الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 41 موقعاً حول المملكة

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرّمة، بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة الجموم، وفي بلدية محافظة رابغ لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا لمدة يوم، وللنساء في مركز العطيف لمدة يومين، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مقر شركة بترو رابغ، وللنساء في محافظة الجموم لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدّم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل منهما.