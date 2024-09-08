الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 41 موقعاً حول المملكة

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، خدماتها للرجال والنساء في (41) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك"، التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
بدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم، بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة أبانات لمدة أسبوع، وفي متوسطة وثانوية مركز شري، وللنساء في مركز العاقر لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الإثنين في المجمع التعليمي الثاني للبنات في محافظة رياض الخبراء، فيما تقدّم الخدمة يوم الثلاثاء في متوسطة منيرة حسن النعيم للبنات بمركز الخبراء، وفي المتوسطة السابعة والثلاثين للبنات بمدينة بريدة، ويوم الأربعاء تقدّم الخدمة للرجال في المجمع التعليمي بمركز الأحمدية، وللنساء في الابتدائية الثانية للبنات بمركز الخبراء لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرّمة، بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة الجموم، وفي بلدية محافظة رابغ لمدة يومين لكل منهما، وفي مركز قيا لمدة يوم، وللنساء في مركز العطيف لمدة يومين، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال في مقر شركة بترو رابغ، وللنساء في محافظة الجموم لمدة ثلاثة أيام لكل منهما، ويوم الأربعاء تقدّم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل منهما.
وتقدّم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف، خدماتها بمحافظة دومة الجندل يوم الإثنين للرجال في مهرجان المنتجات الزراعية التحويلية الزراعية لمدة أربعة أيام، وفي متوسطة المقداد بن عمرو، وللنساء متوسطة وثانوية أبو عجرم للبنات، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في متوسطة عمرو بن العاص لمدة يومين لكل موقع، وللنساء في الثانوية الاولى لمدة يوم واحد.
وفي منطقة الباحة، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في ابتدائية ومتوسطة وراخ بمحافظة العقيق، ويوم الإثنين تقدّم الخدمة للنساء في مدرسة حواء بنت يزيد للبنات في بلحكم بمحافظة المندق لمدة يومين لكل موقع، ويوم الثلاثاء للرجال في مركز معشوقة بمحافظة المندق لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدّم الخدمة يوم الأربعاء للرجال والنساء في مركز الحائط بمحافظة العقيق، وللنساء في مجمع أروي بنت عبدالمطلب التعليمي للبنات في ربوع الصفح بمحافظة المندق لمدة يومين لكل منهما.
وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة عسير، بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز بحر أبو سكينة بمحافظة محايل عسير لمدة أسبوع، وفي مركز العطف بمحافظة بيشة لمدة يومين، وللرجال في ثانوية الفهد بمدينة أبها، وللنساء في الثانوية الأولى للبنات بمدينة أبها، فيما تقدّم الخدمة الأربعاء للرجال في ثانوية الفتح بمدينة أبها، وللنساء في المتوسطة الثالثة للبنات بمدينة أبها لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدّم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران، خدماتها اليوم للرجال في فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة نجران، وللنساء في مركز الحصينية، ومدرسة يدمه للبنات بمحافظة يدمه، ويوم الثلاثاء تقدّم الخدمة للرجال في إدارة التحريات الإدارية بنجران، ويوم الأربعاء للنساء في مركز المشعلية لمدة يومين لكل موقع.
وفي منطقة حائل، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في جامعة حائل لمدة يومين، فيما تقدّم الخدمة للرجال في متوسطة الشعلانية للبنين لمدة يوم واحد.
وتقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها اليوم للرجال والنساء في مقر ديوان المظالم بمنطقة الرياض لمدة أسبوع، وفي مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، وللنساء في المتوسطة الثانية للبنات بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم واحد.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدّمه من تسهيلاتٍ لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.