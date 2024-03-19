"وزير الثقافة" يلتقي نظيرته الفرنسية ويشيد بقوة العلاقات بين البلدين

الْتقى الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، اليوم، وزيرة الثقافة في جمهورية فرنسا رشيدة داتي، خلال زيارتها للمملكة.
وأشاد وزير الثقافة في بداية اللقاء بالعلاقات الثقافية المتينة التي تربط المملكة بالجمهورية الفرنسية، والتطور الذي شهدته في الفترة الأخيرة؛ مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة على مواصلة تطوير العلاقات الثقافية الثنائية بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي الدولي بين المملكة وفرنسا في مختلف المجالات الثقافية؛ أبرزها مجالات: المتاحف، المسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والتراث، والمكتبات، والفنون البصرية، والموسيقى، والأزياء، والعمارة والتصميم، وتعزيز التبادل الثقافي بين الجهات الثقافية في كلا البلدين.
حضر اللقاء كل من نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، ومساعد وزير الثقافة راكان بن إبراهيم الطوق، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الدولية المهندس فهد بن عبدالرحمن الكنعان.