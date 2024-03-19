"وزير الثقافة" يلتقي نظيرته الفرنسية ويشيد بقوة العلاقات بين البلدين

وجرى خلال اللقاء بحثُ سبل تعزيز التعاون والتبادل الثقافي الدولي بين المملكة وفرنسا في مختلف المجالات الثقافية؛ أبرزها مجالات: المتاحف، المسرح والفنون الأدائية، وفنون الطهي، والأفلام، والتراث، والمكتبات، والفنون البصرية، والموسيقى، والأزياء، والعمارة والتصميم، وتعزيز التبادل الثقافي بين الجهات الثقافية في كلا البلدين.