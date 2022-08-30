«مُشاة الفجر».. مجموعة رياضية استقطبت بمعلميها الأربعة أكثر من 150 عضواً

تتطلع (مشاة الفجر) إلى مستقبل تكون فيه رياضة المشي عادةً يوميةً للجميع، لما تحمله من فوائد صحية جمَّة، وبيّن خالد الشريف في حديثه أنهم عقدوا في الفترة الأخيرة اجتماعاً مع اللجنة الاستشارية للمجموعة؛ لتطويرها عبر مجموعة من الخطط التي سترى النور قريباً، وهو ما سيحقق -بمشيئة الله- الأهداف التي وُجدت من أجلها.