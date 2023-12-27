الفريق المشترك لتقييم الحوادث باليمن يعلن نتائج التحقيقات في ادعاءات موجهة للتحالف

قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، جدول حصر المهام اليومي، إجراءات تنفيذ المهمة، تقارير ما بعد المهمة، الصور الفضائية، الصور الجوية، تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، الموقع الإلكتروني لمركز (المعلومات الوطني اليمني) المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات والمراكز التعليمية في الجمهورية اليمنية، قواعد الاشتباك لقوات التحالف، مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية (مكرم) تقع في الجهة الغربية من جزيرة (كمران) المقابلة للساحل الغربي اليمني بمسافة (6) كم، وتأتي أهمية الجزيرة استراتيجيًا كونها تشرف من جهتها الغربية على خطوط الملاحة البحرية الدولية في البحر.