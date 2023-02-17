محليات

وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ12 إلى تركيا

تحمل 75 طناً من المواد الطبية والغذائية والإيوائية
الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة تصل غازي عنتاب
الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة تصل غازي عنتاب
واس
واس

وصلت إلى مطار غازي عنتاب في جمهورية تركيا اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة تحمل على متنها 75 طناً من السلال الغذائية والمواد الإيوائية والطبية.

ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وتجسيداً للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.

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الطائرة الإغاثية السعودية الثانية عشرة

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