تنطلق غدًا السابعة صباحًا.. "تعليم الرياض" تُنهي استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الثالث
تنطلق يوم غد الثلاثاء بمدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، الاختبارات التحريرية للفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي ١٤٤٥هـ.
وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنهت كل الاستعدادات لتأدية الطلاب والطالبات (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي) لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث؛ مشيرًا إلى أن بداية الاختبارات لجميع المراحل ستكون الساعة الـ7 صباحًا؛ فيما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات التعليم المستمر الساعة الـ4 مساءً.
وأفاد الثميري بأن الإدارة خصصت هواتف إرشادية لتهيئة الطلبة لاختبارات الفصل الدراسي الثالث، وتقديم الاستشارات الخاصة بالاختبارات، وحددت الإدارةُ عمل الهاتف الإرشادي خلال الفترة من الاثنين 26 ذو القعدة وحتى الأحد 3 ذو الحجة من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 ظهرًا عبر الهواتف التالية: بنين 0507097040- 0553060196- بنات 0114093298.
وأشار إلى أن تعليمات الاختبارات نصت على إنهاء عمليات الرصد والتدقيق وإعلان نتائج الطلاب والطالبات في نظام نور قبل نهاية دوام يوم الاثنين 4 ذو الحجة القادم.
وبيّن الثميري أن الإدارة أعدت خطة إعلامية قبل وأثناء وبعد الاختبارات تتضمن العديد من التوجيهات والتعليمات والنصائح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال المنصات الإعلامية المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي؛ متمنيًا التوفيق والنجاح لجميع الطلاب والطالبات.