تنطلق غدًا السابعة صباحًا.. "تعليم الرياض" تُنهي استعداداتها لاختبارات الفصل الدراسي الثالث

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري، أن الإدارة أنهت كل الاستعدادات لتأدية الطلاب والطالبات (من الصف الثالث الابتدائي وحتى الثالث الثانوي) لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث؛ مشيرًا إلى أن بداية الاختبارات لجميع المراحل ستكون الساعة الـ7 صباحًا؛ فيما تبدأ اختبارات طلاب وطالبات التعليم المستمر الساعة الـ4 مساءً.