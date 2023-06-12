"الصحة" تطلق تصاريح الحج الطبية الإلكترونية لحجاج الداخل والخارج

وأوضحت أن هذه الخدمة تأتي تيسيرًا لممثلي مكاتب الحج الطبية، حيث تعد إحدى الخدمات التي تقدمها الوزارة؛ بهدف الإشراف ومتابعة أعمال مكاتب الحج الطبية، والتأكد من استيفاء المتطلبات الأساسية كافة لتشغيلها بعد توفير الكوادر الطبية المؤهلة والتجهيزات، وتطبيق اشتراطات مكافحة العدوى، وذلك خدمةً لضيوف الرحمن وحفاظاً على سلامتهم.