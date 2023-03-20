"الصناعات العسكرية" تطلق ممكنات لدعم المستثمرين.. منصة إلكترونية تتضمن العديد من الخدمات

وشهد حفل إطلاق الممكنات في قطاع الصناعات العسكرية عقد جلسة حوارية وزارية بعنوان: "دور المنظومة الوطنية في تحفيز الاستثمار بالقطاع الصناعي العسكري، وتمكين المستثمر من فرصه الواعدة للإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية 2030"، حضرها كل من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي، محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح السليمان، وتطرقت الجلسة إلى طبيعة الاستثمار في قطاع الصناعات العسكرية واختلافه عن بقية القطاعات الصناعية الأخرى، ودور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في دعم الجهود الرامية نحو تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتعزيز الاستثمار فيه، إلى جانب ما تمتع به المملكة من اقتصاد وسياسة مالية قوية وأسواق مالية عميقة ضمن اقتصاديات مجموعة دول العشرين، بالإضافة إلى أثر الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية على البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية، وأبرز الآثار الإيجابية التي ستُحْدِثها الممكنات والمحفزات في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.