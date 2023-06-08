الرئيس التنفيذي لشركة "إل جي" يزور مصنع حلول الهواء في السعودية

وتعليقاً على زيارته، قال السيد شو: "إن وجودنا في المملكة له أهمية قصوى في المنطقة وعلى مستوى العالم، حيث تتوافق أعمال مصنعنا المحلي مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتلعب دوراً أساسياً في توفير منتجات تدعم الطاقة الخضراء، بينما تشكل قاعدة إنتاج مركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تصدر منتجاتها إلى ما يصل إلى 16 دولة في المنطقة".