"الطريق إلى أذكى".. فعالية تستهدف أكثر من 10 آلاف طالب وطالبة بعروض استثنائية مُبهرة

وشهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من الطلاب ناهز 10 آلاف طالب وطالبة وسط عروض استثنائية مبهرة جمعت ما بين التنافس والإلهام في قوالب ترفيهية تثقيفية متنوعة تحقق الوصول إلى فهم وإدراك أبعاد تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تزويدهم بالمعرفة من خلال حضور المختصين في هذه المجالات التقنية المتقدمة في مقر الصالات الرياضية الخضراء بمدينة الرياض.