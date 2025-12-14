المرور السعودي يدعو للالتزام بقواعد القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

وأكّد المرور أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنّب المراوغة والسرعة العالية، وعدم القيادة في تجمعات المياه، إضافة إلى الامتناع عن عبور الأودية والشِعاب أثناء جريانها، مشددًا على أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل المخاطر ورفع مستوى السلامة على الطرق.