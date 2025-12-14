المرور السعودي يدعو للالتزام بقواعد القيادة الآمنة أثناء هطول الأمطار

دعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بقواعد القيادة الآمنة عند هطول الأمطار، حفاظًا على سلامتهم وسلامة الآخرين، والحد من الحوادث المرورية التي قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.
وأكّد المرور أهمية ترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وتجنّب المراوغة والسرعة العالية، وعدم القيادة في تجمعات المياه، إضافة إلى الامتناع عن عبور الأودية والشِعاب أثناء جريانها، مشددًا على أن الالتزام بهذه الإرشادات يسهم في تقليل المخاطر ورفع مستوى السلامة على الطرق.
وأوضح أن القيادة بحذر أثناء الأمطار ضرورة تتطلب الانتباه الكامل للطريق، داعيًا الجميع إلى التعاون والتقيد بالتعليمات المرورية، متمنيًا السلامة للجميع.