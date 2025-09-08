نادي عسير الفوتوغرافي ينظم ورشة عملية لرصد وتصوير خسوف القمر الكلي

وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من التعرف على أفضل أساليب تصوير القمر والتعامل مع الأدوات والإعدادات الفنية المناسبة التي تبرز جمال المشهد الفلكي، إضافة إلى تنمية مهارات التكوين الفوتوغرافي عبر المزج بين القمر والأجسام الأرضية لإنتاج صور ذات قيمة فنية عالية، بجانب رصد القمر والأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات التي أشرف عليها فريق السموت.