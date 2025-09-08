نادي عسير الفوتوغرافي ينظم ورشة عملية لرصد وتصوير خسوف القمر الكلي

نظّم نادي عسير الفوتوغرافي ورشة عملية متخصصة بعنوان “تصوير القمر ورصد مراحل خسوفه الكلي” بالتعاون مع فريق السموت، وذلك مساء امس الأحد، ضمن فعالية “نجمة ونهر” بمدينة أبها.
وانطلقت فعاليات الورشة عند الساعة السابعة مساءً، بمشاركة عدد من المصورين المحترفين والهواة والمهتمين بالتصوير الفلكي.
وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من التعرف على أفضل أساليب تصوير القمر والتعامل مع الأدوات والإعدادات الفنية المناسبة التي تبرز جمال المشهد الفلكي، إضافة إلى تنمية مهارات التكوين الفوتوغرافي عبر المزج بين القمر والأجسام الأرضية لإنتاج صور ذات قيمة فنية عالية، بجانب رصد القمر والأجرام السماوية باستخدام التلسكوبات التي أشرف عليها فريق السموت.
كما أتيحت للمشاركين فرصة تطبيق عملي مباشر لمتابعة مراحل خسوف القمر الكلي منذ بدايته وحتى اكتماله، بما مكّنهم من توظيف المهارات المكتسبة ميدانيًا والخروج بنتائج عملية ملموسة.
وفي ختام الورشة، كرّم الرئيس التنفيذي لنادي عسير الفوتوغرافي زيد آل زيد إدارة نجمة ونهر وفريق السموت تقديرًا لجهودهم في إنجاح البرنامج.