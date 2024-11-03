هدوء واطمئنان.. 200 ألف طالب وطالبة في الطائف يؤدون اختبارات اليوم الأول

أدّى أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل وفي أكثر من 1400 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في الطائف، صباح اليوم الأحد، أول يومٍ في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وسط أجواءٍ مشجعة تدعو إلى التفاؤل من دون أيّ عوائق تُذكر، بمتابعة حثيثة من مديري ومديرات المدارس.
ووقف المساعد للشؤون التعليمية، محمد بن عامر النفيعي؛ على سير الاختبارات في ثانوية هوازن؛ لتقديم الدعم والمساندة والوقوف على الجهود المقدَّمة خلال فترة الاختبارات نيابةً عن المدير العام لتعليم الطائف الدكتور سعيد بن عبد الله الغامدي؛ واطّلع على تنظيم أعمال الرصد ولجان الكنترول، والجهود المبذولة لدعم الطلاب مُقدّماً شكره وتقديره لجميع مديري ومديرات المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.
وخصَّصت إدارة تعليم الطائف خدمة الاستشارات الهاتفية التي يقدّمها مختصّون في المجالين التعليمي والنفسي؛ بهدف مساندة ودعم الطلاب والطالبات، والرد على استفساراتهم المتعلقة بالاختبارات وتهيئتهم نفسياً؛ لتحقيق أفضل النتائج للتفوق الدراسي، إضافة إلى خطة إعلامية تتضمن توجيهات وتعليمات ونصائح للطلاب والطالبات وأولياء الأمور من خلال المنصات الإعلامية المعتمدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّدت الإدارة أن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول هي بمنزلة الحصاد للجهود المبذولة خلاله، والتي سطر فيها الطلاب والطالبات أجمل صور النجاحات، وشكّلوا نماذج مشرقة لأبناء هذا الوطن المعطاء، مؤملةً من المعلمين والمعلمات تقديم الدعم التعليمي والنفسي اللازم خلال فترة الاختبارات، مشيدةً بما بذلوه من جهودٍ كبيرة خلال الفصل الدراسي الأول.
وثمّنت إدارة تعليم الطائف في الوقت ذاته جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية، في الإعداد والتهيئة المبكّرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها، وإعلان النتائج في الوقت المحدّد.
وشدّدت الإدارة على أهمية التعاون والتكامل بين البيت والمدرسة دائماً وخلال موسم الاختبارات، لمتابعة سير أداء الأبناء لاختباراتهم والتنسيق مع المدرسة لمعرفة مواعيد الانصراف للمحافظة عليهم من أيّ سلوكياتٍ غير سوية، مشيدةً بأهمية دور الأسرة في مساندة الطلاب خلال فترة الاختبارات؛ موضحة أربعة جوانب رئيسة يمكن للأسرة من خلالها تعزيز الأداء الدراسي لأبنائهم.
وتشمل هذه الأدوار توفير الجو النفسي والاجتماعي والصحي المناسب لدعم الطالب وتحفيزه، إلى جانب المحافظة على التغذية الجيدة؛ لضمان التركيز والطاقة الكافية، مع ضرورة الاهتمام بتوفير النوم الكافي والراحة الجسدية؛ لما لذلك من تأثيرٍ إيجابي على الأداء الذهني.
ودعت الأسرة إلى توفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار بعيداً عن أيّ مشتتاتٍ؛ لضمان تحقيق أفضل النتائج الدراسية.
تأتي هذه الإرشادات في إطار حرص الإدارة العامة للتعليم بالطائف، على توعية الأسر بدورها المحوري في تعزيز نجاح الطلاب.