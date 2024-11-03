هدوء واطمئنان.. 200 ألف طالب وطالبة في الطائف يؤدون اختبارات اليوم الأول

أدّى أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل وفي أكثر من 1400 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم في الطائف، صباح اليوم الأحد، أول يومٍ في اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، وسط أجواءٍ مشجعة تدعو إلى التفاؤل من دون أيّ عوائق تُذكر، بمتابعة حثيثة من مديري ومديرات المدارس.