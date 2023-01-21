انطلاق مهرجان قمم الدولي للفنون الأدائية الجبلية في سبعة مواقع بعسير

وأضاف أن المهرجان سيشهد حفلات غنائية تمتاز بكونها تمزج بين الأصوات المميزة والفرق الأدائية، سيتعرّف فيها الزوّار على مواهب شابة، ويتضمن المهرجان أيضاً تفعيلات ثقافية قد لا تتوافر في المدن العصرية، مثل الحكواتي، وأعراس القرية وطقوس احتفالاتها، ومأكولات وتفعيلات فريدة، كما يسعى إلى إبراز الفولكلور الشعبي الثري للسعوديين بمختلف مناطقهم، حيث يقدم صورة إيجابية فريدة عن فنون المملكة وفولكلورها وتراثها، ويسهم في تطوير قطاع المسرح والفنون الأدائية، في أجواء احتفالية مميزة، فضلاً عن الارتقاء بجودة الحياة وتطوير القطاع الثقافي، بالمواءمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للثقافة.