البنك المركزي يُطلق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج بنسخته الثالثة

ويستهدف البرنامج في هذه النسخة إعداد وتأهيل وتدريب 38 متدربًا ومتدربةً من خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، من خلال التركيز على تنمية مجموعة من المهارات والمعارف الفنية المختصة؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية وإدماجهم فيها وتطويرهم.