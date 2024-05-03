"العسومي": الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي

دعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي؛ إلى ضرورة بلورة منظومة متكاملة تحمي الدول العربية من الأفكار المتطرفة التي تخدم أجندات خارجية تهدف إلى نشر ثقافة خارجة عن العادات والتقاليد وتعاليم الدين الإسلامي في المجتمعات العربية.
وقال العسومي؛ في بيانٍ أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق ٣ مايو من كل عام: الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي بصوره كافة وبتنوّع منصّاته، في التصدّي للرواية الإسرائيلية الزائفة، وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية.
وأكّد أهمية الدور الحيوي والرائد للصحافة في المجتمعات العربية؛ كونها صوتاً معبّراً حراً يستلهم منه الحقائق، مشدداً على ضرورة توفير الآليات التي تضمن التعبير الحر عن الآراء عبر وسائل الإعلام والاتصال والالتزام بضوابط الشفافية والحياد بعيداً عن الأخبار المضللة، ومن أجل ترسيخ إعلام عربي هادف.
وشدّد رئيس البرلمان العربي، على الدور الريادي للصحافة العربية لما لها من دورٍ كبيرٍ في تعزيز روح العمل العربي المشترك، ووحدة الهدف بين الدول العربية لما تقوم به من دورٍ كحائط صد للرد على المحاولات الخارجية الممنهجة الخبيثة بشق وحدة الصف العربي.