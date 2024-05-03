"العسومي": الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي

وقال العسومي؛ في بيانٍ أصدره اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق ٣ مايو من كل عام: الحرب الإسرائيلية الغاشمة على غزة كشفت أهمية العمل الصحفي والإعلامي بصوره كافة وبتنوّع منصّاته، في التصدّي للرواية الإسرائيلية الزائفة، وكشف الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية.