ماذا تعرف عن "الورم الحليمي"؟.. حملة توعوية لمستشفى "الثغر العام" بجدة

جدير بالذكر أن سـرطان عنـق الرحـم يعد رابـع أكثـر أنواع السرطانات شيوعًا بين النسـاء في جميع أنحاء العالم؛ حيث إن عـدد الحـالات الجديـدة في عـام 2020 بلغ 604127 ألف حالة، ويصنف على أنه المسبب الثامن لسـرطان الإنـاث في المملكـة، وهو المسـبب السادس لوفيات السرطان لدى النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و44 سـنة في المملكة.