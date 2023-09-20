ولي العهد لـ"فوكس نيوز": نعم.. إذا حصلت إيران على السلاح النووي فسنفعل ذلك أيضًا

في حواره مع فوكس نيوز، الذي تم بثه قبل قليل، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في إجابته عن سؤال المذيع حول ما إذا كانت السعودية قلقة من امتلاك إيران السلاح النووي، قال سموه: نحن قلقون من امتلاك أي دولة السلاح النووي، وإذا امتلكت إيران أسلحة نووية فسنقوم بالمثل. إذا حصلوا عليه فيتعين علينا أن نحصل عليه.
ووصف سموه ذلك إن حدث بأنه "تحرُّك سيء"، وأضاف سموه: "لا تحتاج إلى امتلاك سلاح نووي؛ لأنك لا تستطيع استخدامه. وإن أي دولة تستخدم السلاح النووي فهذا يعني أنها تخوض حربًا مع العالم بأكمله".
وشدَّد سموه على أن "العالم لا يريد أن يشهد هيروشيما أخرى؛ إذ رأى العالم مئة ألف شخص من القتلى. هذا يعني أنك في حرب مع العالم أجمع؛ لذا الوصول إلى سلاح نووي جهد ضائع؛ لأنك لا تستطيع استخدامه، وإذا استخدمته ستخوض معركة كبرى مع العالم أجمع".