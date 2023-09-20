ولي العهد لـ"فوكس نيوز": نعم.. إذا حصلت إيران على السلاح النووي فسنفعل ذلك أيضًا

في حواره مع فوكس نيوز، الذي تم بثه قبل قليل، أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، في إجابته عن سؤال المذيع حول ما إذا كانت السعودية قلقة من امتلاك إيران السلاح النووي، قال سموه: نحن قلقون من امتلاك أي دولة السلاح النووي، وإذا امتلكت إيران أسلحة نووية فسنقوم بالمثل. إذا حصلوا عليه فيتعين علينا أن نحصل عليه.