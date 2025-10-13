تعويضًا نقديًا لثلاثة أشهر .."التأمينات الاجتماعية" تطلق حملة للتعريف بمنفعة تعويض الأمومة

وحددت المؤسسة شروط الاستحقاق بأن تكون المشتركة على رأس العمل وقت الولادة، ولديها اشتراك لا يقل عن 12 شهرًا خلال آخر 36 شهرًا قبل الولادة، على أن تُحسب المنفعة بنسبة 100% من متوسط الأجر الشهري خلال السنة السابقة للولادة، وتُصرف لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد إلى أربعة في حال ولادة طفل مريض أو من ذوي الإعاقة. ويُصرف التعويض تلقائيًا بعد تسجيل واقعة الولادة إلكترونيًا في وزارة الصحة.