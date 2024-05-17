محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على شخصين بحائل والباحة لترويجهما الأمفيتامين

توقيفهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تقبض على شخصين بحائل والباحة لترويجهما الأمفيتامين

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة حائل؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

إلى ذلك، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة الباحة؛ لترويجه مادة الأمفيتامين المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الباحة
حائل
المديرية العامة لمكافحة المخدرات
مادة الأمفيتامين المخدر

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