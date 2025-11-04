منتدى مسك العالمي ينطلق 19 نوفمبر تحت شعار "بإبداع الشباب"

ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 10 آلاف زائر، بمشاركة تتجاوز 200 متحدث وخبير، عبر ما يزيد على 80 جلسة وورشة عمل متخصصة. ويهدف البرنامج إلى نقل الشباب من موقع المتلقي إلى الشريك في صياغة الرؤى وصناعة القرار، من خلال مبادرات ومساحات شبابية تناقش قضايا واقعية وتوفّر حلولًا عملية، بدعم من أكثر من 30 شريكًا محليًا وعالميًا.