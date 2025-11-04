منتدى مسك العالمي ينطلق 19 نوفمبر تحت شعار "بإبداع الشباب"

أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" عن إقامة النسخة التاسعة من منتدى مسك العالمي يومَي 19 و20 نوفمبر 2025، في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالرياض، تحت شعار "بإبداع الشباب".
ويمثل المنتدى امتدادًا لأعوام من التمكين وصناعة الأثر، حيث أصبح منصة حيوية تُعزز دور الشباب كمحرّك وصانع للتغيير، من خلال مبادرات وتجارب تفاعلية تُترجم إبداعهم إلى أثر مجتمعي ملموس.
ومن المتوقع أن يستقطب المنتدى أكثر من 10 آلاف زائر، بمشاركة تتجاوز 200 متحدث وخبير، عبر ما يزيد على 80 جلسة وورشة عمل متخصصة. ويهدف البرنامج إلى نقل الشباب من موقع المتلقي إلى الشريك في صياغة الرؤى وصناعة القرار، من خلال مبادرات ومساحات شبابية تناقش قضايا واقعية وتوفّر حلولًا عملية، بدعم من أكثر من 30 شريكًا محليًا وعالميًا.
وتحمل نسخة 2025 تحولًا جذريًا، حيث تنتقل من حدث يُزار إلى منصة يُسهم الشباب في صناعتها طوال العام. ويركز المحتوى على تنمية المهارات في الفنون والثقافة، والريادة الاجتماعية، والتقنيات الناشئة، والمشاركة العالمية، والرياضة وجودة الحياة، والاستدامة، ضمن بيئة تفاعلية تُبرز صوت الشباب وتقرّبهم من دوائر صنع القرار.
وتتوزع فعاليات المنتدى على مساحات تفاعلية، مثل "معمل المهارات" الذي يقدّم ورشًا مكثفة لبناء القدرات، و"منارة الأثر" لصياغة حلول سياسات عملية، و"مساحة 180" لتحفيز الابتكار، و"المجلس" المستلهم من روح الحوار السعودي، و"لقاء القادة" بأسلوب تلفزيوني، فيما يتوج "المسرح الرئيسي" الحدث بجمع قادة العالم والشباب لتبادل الرؤى.
ويشارك الشباب في هذه النسخة كشركاء فاعلين في التصميم والتنفيذ وقياس الأثر، من خلال مبادرات تسبق المنتدى وتستمر خلاله، ما يجعل المشاركة رحلة متكاملة من الفكرة إلى التطبيق، وصولًا إلى نتائج قابلة للتنفيذ وشراكات مستدامة.
وتشمل دورة هذا العام ثماني مبادرات نوعية، منها:
"مشروع الشباب: عبر الثقافات" لتصميم حلول ثقافية من بيئات متنوعة،
"20 مبادرة لشباب تحت 30" لتسليط الضوء على صنّاع التغيير،
"اللجنة الشبابية الاستشارية" التي تصوغ 50% من محتوى المنتدى،
"الطاولة المستديرة للسياسات" لرفع توصيات شبابية قابلة للتنفيذ،
"مبادرة وصل" لبناء علاقات بين الشباب المحلي والعالمي،
"هاكاثون منتدى مسك" لتسريع الابتكار،
"مجلس X" بسلسلة جلسات يقودها الشباب،
"ندوات المنتدى الافتراضية" لاستكشاف مهارات المستقبل.
وتجسد النسخة التاسعة منهجية الأثر التي تعتمدها "مسك" لتطوير قدرات الشباب على الإبداع والعمل المشترك، ضمن منظومة متكاملة تستثمر في طاقاتهم وتمنحهم دورًا فاعلًا في صياغة الحاضر والمستقبل عبر شراكات محلية وعالمية.
ويمكن التسجيل في فعاليات منتدى مسك العالمي 2025 عبر الموقع الرسمي