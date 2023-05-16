العاصمة المقدسة.. بدء تصاريح تقديم خدمات الخياطة الرجالية والنسائية بالمنازل

وبيّن "زيتوني" أن متطلبات الحصول على هذه الخدمة: أن يكون لدى مقدم الطلب شهادة صحية، وأن تكون الرخصة المطلوب عليها التصريح هي رخصة محل وسارية لمدة 6 أشهر على الأقل؛ على أن يكون نشاط الرخصة من الأنشطة التي يُسمح لها بتقديم خدمات منزلية، وتوفر شهادة مهنية في حالة إن كان نشاط الرخصة تزيينًا نسائيًّا.