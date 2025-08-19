بيوت السعودية تطلق شارة 'تروبروكر' لتعزيز الثقة في السوق العقاري

وقال عامر الحنيطي مدير عام المبيعات الهاتفية والعمليات إن شارة "تروبروكر" على منصة بيوت السعودية تعد خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن تجربة عقارية موثوقة وفعّالة، لأنها لا تعتمد على اختيار أي وكيل عقاري بشكل عشوائي، بل تخضع عملية الاعتماد فيها لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمة.