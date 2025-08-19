بيوت السعودية تطلق شارة 'تروبروكر' لتعزيز الثقة في السوق العقاري

أطلقت منصة بيوت السعودية، الرائدة في مجال التسويق العقاري في المملكة، شارة "تروبروكر" بهدف تسهيل عملية العثور على الوكلاء العقاريين الموثوقين وتحسين تجربة المستخدم العقارية. والتي تأتي استجابةً لحاجة السوق المتزايدة إلى وكلاء يتمتعون بالاحترافية والمصداقية، في ظل تنامي حجم الطلب على العقارات في مختلف مناطق المملكة.
وتعمل شارة "تروبروكر" على إبراز الوكلاء العقاريين المعتمدين الذين يستوفون مجموعة من المعايير المحددة، مثل توفر الإعلانات على منصة بيوت السعودية، حالة الوكلاء وعوامل اخرى ذات صلة. ويظهر هؤلاء الوكلاء بشارة “TruBroker” على ملفاتهم الشخصية داخل المنصة، ما يساعد المستخدمين على التمييز بينهم وبين غيرهم من الوسطاء العقاريين بسهولة ووضوح.
وقال عامر الحنيطي مدير عام المبيعات الهاتفية والعمليات إن شارة "تروبروكر" على منصة بيوت السعودية تعد خيارًا مثاليًا لكل من يبحث عن تجربة عقارية موثوقة وفعّالة، لأنها لا تعتمد على اختيار أي وكيل عقاري بشكل عشوائي، بل تخضع عملية الاعتماد فيها لمجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن تقديم أفضل جودة ممكنة من الخدمة.
وأكد الحنيطي أن المعايير ترتكز على تقديم خدمة احترافية متكاملة تلبي تطلعات العميل من بداية التواصل وحتى إتمام الصفقة إضافة إلى الالتزام بالشفافية الكاملة في جميع مراحل العملية العقارية، سواء في عرض التفاصيل أو توضيح الإجراءات إضافة إلى سرعة الاستجابة والتفاعل مع استفسارات العملاء واحتياجاتهم في الوقت المناسب
وعلق أحمد صبري مدير عام التسويق والاتصالات في بيوت السعودية "ولا تقف منصة بيوت السعودية عند هذه المعاير فقط، بل تراقب باستمرار أداء الوكلاء المعتمدين وتُقيّم تجارب المستخدمين معهم، لضمان بقاء هذه الميزة رمزًا للثقة والجودة بشكل دوري."
وتترجم هذه المعايير سهولة التعامل مع وسيط يحمل شارة “تروبروكر”، فهي تتعامل مع جهة تم اختيارها بعناية، تضع الاحتياجات والأهداف العقارية للباحث عن العقار في المقام الأول.
يمكن الاستفادة من شارة "تروبروكر" من خلال زيارة موقع بيوت السعودية، والضغط على خيار “ابحث عن وكيل” لتظهر قائمة من الوكلاء المعتمدين حيث يمكن التواصل معهم عبر المنصة، كما تمكن الشارة من البحث عن وكيل محدد بكتابة اسمه في خانة البحث.
للاستطلاع على قائمة التروبوكرز الحالين، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.bayut.sa/brokers/