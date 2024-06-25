استئصال ورم بالغدة الكظرية لمريض دون فتح جراحي بمجمع الملك فيصل بالطائف

وفي التفاصيل، كان المريض قد حضر إلى العيادة وهو يعاني من ورم في الغدة الكظرية اليمنى ويمتد من أمام الكلية اليمنى ويصل حتى الحجاب الحاجز مع التصاقات بالكبد.