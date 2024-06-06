تزامنًا مع الحج.. وزارة السياحة تكثّف الرقابة على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة

كثّفت وزارة السياحة, جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها من "فنادق وشقق مخدومة وغيرها في العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرّمة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، وذلك بمتابعة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.