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تزامنًا مع الحج.. وزارة السياحة تكثّف الرقابة على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة

في إطار العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن خلال الموسم
تزامنًا مع الحج.. وزارة السياحة تكثّف الرقابة على مرافق الضيافة في العاصمة المقدسة

كثّفت وزارة السياحة, جولاتها الرقابية والتفتيشية على مرافق الضيافة السياحية بمختلف أنواعها من "فنادق وشقق مخدومة وغيرها في العاصمة المقدسة بمنطقة مكة المكرّمة، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1445هـ، وذلك بمتابعة وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب.

ونفّذت الفرق الرقابية التابعة للوزارة بالتزامن مع بداية موسم الحج لهذا العام أكثر من 4500 جولة رقابية وتفتيشية على مرافق الضيافة بالعاصمة المقدّسة.

وتأتي الجولات الرقابية والتفتيشية، في سياق الأدوار الفاعلة لوزارة السياحة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لهم، بالإضافة لتقديم كافة التسهيلات لهم لتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

وأوضحت الوزارة أنّه يمكن لحجاج بيت الله الحرام، تقديم الاستفسارات والملاحظات حول الخدمات المقدمة لهم، عبر القنوات الرسمية للوزارة في منصات التواصل الاجتماعي أو عبر التواصل مع المركز الموحد 930.

وزارة السياحة
العاصمة المقدسة
مرافق الضيافة السياحية

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