قفزة نحو الريادة.. المملكة تحرز تقدمًا جديدًا في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

ويأتي صعود المملكة على المؤشر في ظل الشراكات التي عقدتها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مع المشغلين والشركات الملاحية العالمية لإضافة عدد 9 من الخطوط والخدمات الملاحية خلال عام 2022م، والجهود التي تبذلها لدعم تنافسية الموانئ السعودية، وتحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري ورفعه إلى المرتبة "80" على مستوى دول المؤشر، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركزٍ لوجستي عالمي ومحور ربط ثلاث قارات.