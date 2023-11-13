"الوطنية الخدمات الزراعية" تطلق خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دولياً

أطلقت الشركة الوطنية للخدمات الزراعية، خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دولياً بالتزامن مع مشاركتها في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023، حيث يتضمن جناح الشركة عرضاً تعريفياً عن الشركة وأهدافها والخدمات التي تقدّمها في قطاعات الثروة النباتية والحيوانية والسمكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس عمر السحيباني أنّ الخدمة الجديدة تتيح للمستفيدين إنهاء جميع الإجراءات الحكومية وغير الحكومية للحصول على إذن التنقل مع الحيوانات الأليفة عبر المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، لافتاً إلى أنّ الخدمة تشمل إصدار الشهادات الصحية والأذونات الرسمية اللازمة للتنقل والخدمات اللوجستية والتخليص الجمركي لأغراض السفر مع الحيوان الأليف من وإلى المملكة أو في حالة العبور من خلال أراضي المملكة.
وستشارك الشركة خلال المعرض بتقديم ورشة عمل تعريفية بعنوان "إذن تنقل مع الحيوانات الأليفة دولياً" لشرح مراحل رحلة العميل وآلية التقديم على الخدمة.
وتتضمن مشاركة الشركة أيضاً التعريف بتطبيق الخدمات الزراعية الذي تطوره الشركة حالياً والذي يعد نقلــــة فــــي تقديــــم الخدمــــات الزراعيـــة، حيـــــث صُمـــم ليكـــون حلقـــة وصـــل بيـــن المســـتفيدين في القطاع الزراعي ومقدمــــي الخدمـــات الزراعية، لتقديـــم خدمـــات ذات جـــودة وموثوقيـــة عاليـــة ووفق أعلى المعايير بإدارة وإشراف مباشر من الشركة الوطنية للخدمات الزراعية.
من ناحيته، أكد المهندس السحيباني أنّ المشاركة في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة تأتي في إطار اهتمام الشركة بالتعريف بنشاطها في قطاع الخدمات البيطرية بشكل خاص والخدمات المسندة الى الشركة مؤخرًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل عام، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء الشراكات الفعّالة، وتوفير خدمات ترضي طموحات المستفيدين وتلبي تطلعاتهم.
يُذكر أنّ الشركة الوطنية للخدمات الزراعية شركة حكومية تأسست بقرار من مجلس الوزراء لغرض تقديم الخدمات المسندة اليها من وزارة البيئة والمياه والزراعة، وتهدف إلى تحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة لقطاعات الثروة الحيوانية والنباتية والسمكية ورفع مستوى جودة الخدمات ورضا المتعاملين بما يحقق مستهدفات تنمية القطاع الزراعي الذي يعدّ رافداً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي في المملكة.