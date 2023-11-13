"الوطنية الخدمات الزراعية" تطلق خدمة إذن تنقل الحيوانات الأليفة دولياً

من ناحيته، أكد المهندس السحيباني أنّ المشاركة في معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة تأتي في إطار اهتمام الشركة بالتعريف بنشاطها في قطاع الخدمات البيطرية بشكل خاص والخدمات المسندة الى الشركة مؤخرًا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بشكل عام، مشيراً إلى حرص الشركة على بناء الشراكات الفعّالة، وتوفير خدمات ترضي طموحات المستفيدين وتلبي تطلعاتهم.