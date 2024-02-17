هل تتساوى الأمطار الهاطلة على الأرض سنوياً؟.. "المسند" مجيباً: هذا الأثر ليس حديثاً!

وتابع: "أما الأثر (ما من عامٍ بأقل مطراً من عام) فهذا أثرٌ، وليس بحديثٍ، رُوي عن ابن مسعود وابن عباس من قولهما، ولا يُنسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه لم يثبت عنه، هذا والله أعلم".