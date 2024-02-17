هل تتساوى الأمطار الهاطلة على الأرض سنوياً؟.. "المسند" مجيباً: هذا الأثر ليس حديثاً!

طرح أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند؛ تساؤلاً يقول فيه: "هل الأمطار الهاطلة على كوكب الأرض سنوياً كميتها واحدة؟"، ثم قدّم إجابة واضحة.
تفصيلاً، قال "المسند"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه علمياً كميات الأمطار الهاطلة على كوكب الأرض ليست ثابتة سنوياً، تقل وتزيد بين عام وآخر؛ بل ثبت إحصائياً أن الأمطار على مستوى العالم تزيد مع الوقت، وفقاً للسجلات المطرية المرصودة منذ نحو 100عام.
وأضاف: "قد يعود هذا -والله أعلم- لسبب الاحترار العالمي، الذي يؤدي بالضرورة إلى ارتفاع البخر من المحيطات والبحار، ثم ارتفاع نسبة الأمطار".
وتابع: "أما الأثر (ما من عامٍ بأقل مطراً من عام) فهذا أثرٌ، وليس بحديثٍ، رُوي عن ابن مسعود وابن عباس من قولهما، ولا يُنسب إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-، لأنه لم يثبت عنه، هذا والله أعلم".