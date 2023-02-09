"ثقة" تحصل على جائزة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في "نضج إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال"

وفي تعليقه بهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة ثقة الأستاذ/ أيمن بن عبدالله الفلّاج: "يعكس حصولنا على هذا التكريم مدى التطور المتنامي في خدماتنا المقدمة لشركائنا، حيث يدل ذلك على التحسن المتوالي في مجال عمل الشركة وريادتها في إدارة المخاطرة المحتملة وقدرتها على استمرارية الأعمال في كل ما تمر به التقنية من متغيرات ، الأمر الذي يزيد من ثقة العملاء في خدماتنا يومًا بعد يوم".