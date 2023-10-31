أكثر من 4 ملايين ونصف قدمتها جمعية "كهاتين" للأيتام وأسرهم في شهر أكتوبر 2023

وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع بأن ما تقدمه الجمعية من خدمات ما هو إلا ثقة اكتسبناها من شركائنا الداعمين لجميع برامج الجمعية تتضمن كفالات الأيتام وأسرهم والمساعدات المادية والعينية، وإقامة الأنشطة للأيتام وأسرهم. وقدمت الجمعية في ذات الشهر عدداً من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي من خلال المشاركة في الاحتفال بالأيام العالمية.