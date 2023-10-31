أكثر من 4 ملايين ونصف قدمتها جمعية "كهاتين" للأيتام وأسرهم في شهر أكتوبر 2023

أعلنت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" عن تقديمها 13,460 خدمة للأيتام وأسرهم خلال شهر أكتوبر 2023 م، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف. وذلك في إطار سعي الجمعية إلى توفير الرعاية الشاملة للأيتام وأسرهم.
وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع بأن ما تقدمه الجمعية من خدمات ما هو إلا ثقة اكتسبناها من شركائنا الداعمين لجميع برامج الجمعية تتضمن كفالات الأيتام وأسرهم والمساعدات المادية والعينية، وإقامة الأنشطة للأيتام وأسرهم. وقدمت الجمعية في ذات الشهر عدداً من البرامج والخدمات التي ترتكز على الخدمات الإغاثية والأنشطة التنموية والقبول المجتمعي من خلال المشاركة في الاحتفال بالأيام العالمية.
من جانب آخر فقد وصل عدد الأيتام المكفولين بالجمعية إلى 8,292 يتيم/ـة، حيث تمكنت من خلال مسار الخدمات الإغاثية تقديم الخدمة لـ 3,980 مستفيداً تتضمن بعض المساعدات الطارئة بمبلغ 71,474 ريالاً، وسداد الإيجارات بمبلغ 991,560 ريالاً، وتوزيع أكثر من 2500 سلة غذائية وغيرها من برامج الدعم والتي تأتي وفقاً لأهداف الخطة الإستراتيجية للجمعية.
وفيما يخص مسار البرامج التنموية للأيتام فقد تم إطلاق مشروع كوادر لتدريب الطلاب على اجتياز اختبار القدرات العامة "قياس" والتحصيلي للطلاب الأشد احتياجاً، ليتمكن أبناء الجمعية من الحصول على فرصة اجتياز اختبارات قياس والتحصيلي بدرجات عالية ليتم قبولهم بالجامعات بعد تخرجهم من المرحلة الثانوية.