"تطواني": لم يُعثر على أي أثر لـ"النمر العربي" في المملكة.. ويوجد 19 في الأسر

أكد مدير صندوق النمر العربي د.هاني تطواني، أنه لم يُعثر على أي أثر لـ"النمر العربي" في المملكة؛ مشيرًا إلى أن هذا الحيوان على مشارف الانقراض.
وقال "تطواني": في المملكة لدينا أربعة أنواع من القطط، وهناك أنواع انقرضت كالفهد والأسد منذ عدة سنوات، وبقيت: (النمر العربي، والقط البري، والقط الرملي)، وبالنسبة للنمر العربي فقد أظهرت مسوحات الثلاث سنوات الأخيرة أنه لم يتم العثور عليه في المملكة.
وأضاف: لا نستطيع الجزم؛ ولكننا لم نعثر حتى على حيوان واحد، ومن الوارد أنه انقرض في المملكة؛ ولكن نظرًا لطبيعة حياة الحيوان وأنه قد يتواجد في أماكن قد لا يصل إليه الباحثون؛ فإن الأمل موجود.
وأردف: في الأسر يوجد حاليًا 19 نمرًا تحت إشراف الهيئة الملكية في العلا.