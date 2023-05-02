"الخضيري" يوضح حقيقة علاقة مادة الكودايين ببعض الأدوية المسكنة للحرارة وإيجابية اختبار المخدرات

وقال الخضيري عبر حسابه في تويتر، إن المتداول عن أن "الدواء مرخص من هيئة الغذاء والدواء ويحتوي مادة الكودايين وقد يبقى بعض الرواسب القليلة traces مما يجعل اختبار المخدرات إيجابيًّا خلال ٤ أو٦ أيام من تناوله"؛ أمر غير صحيح.