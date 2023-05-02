"الخضيري" يوضح حقيقة علاقة مادة الكودايين ببعض الأدوية المسكنة للحرارة وإيجابية اختبار المخدرات

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، عدم صحة التحذير المتداول في منصات التواصل الاجتماعي عن وجود مادة الكودايين في بعض الأدوية المسكنة للحرارة، والتي تجعل اختبار المخدرات إيجابيًّا.
وقال الخضيري عبر حسابه في تويتر، إن المتداول عن أن "الدواء مرخص من هيئة الغذاء والدواء ويحتوي مادة الكودايين وقد يبقى بعض الرواسب القليلة traces مما يجعل اختبار المخدرات إيجابيًّا خلال ٤ أو٦ أيام من تناوله"؛ أمر غير صحيح.
وكانت منصات تواصل اجتماعي قد نصحت مَن لديه اختبار مخدرات من العسكريين أو غيرهم، بعدم تناول الدواء قبل الفحص بأسبوع لتفادي ظهور إيجابية المخدرات في الفحص وهو ما نفاه الخضيري.