"بيبان 24" : 370 لقاءً و16 ألف فرصة تدريبية ضمن باب "الانطلاقة"

وتهدف اللقاءات التي يقدمها باب "الانطلاقة" إلى بناء أفكار المشاريع، بحيث يستطيع الزائر إعداد نموذج عمل والخروج برؤية واضحة عن مشروعه، كما تتضمن رحلة المستفيد التعرف على منهجية الابتكار، والإستراتيجيات التي يتبعها رائد الأعمال خلال عملية الابتكار لتحويل فكرته إلى نموذج أولي، واختباره ورفع جاهزيته للوصول إلى السوق، بمختلف القطاعات، مثل السياحة والترفيه والبيئة وريادة الأعمال الاجتماعية والرياضة والثقافة إلى جانب الرعاية الصحية.