"البيئة": مسالخ السعودية تستقبل أكثر من 454 ألف ذبيحة خلال الثلاثة أيام الأولى للعيد

وأوضحت في تقرير رسمي مفصّل لفرقها الفنية المنتشرة في جميع مسالخ مناطق المملكة، تسجيل منطقة مكة المكرمة أعلى عدد من المذبوحات؛ حيث استقبلت مسالخها (183,717) رأسًا من الماشية، كان أعلاها في أول أيام العيد، بـ (94,798) ذبيحة، وتلتها مسالخ الرياض التي استقبلت (106,970) رأسًا، ثم المدينة المنورة بـ (39,428) رأسًا في جميع مسالخها.