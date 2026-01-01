"زاتكا" خلال عام 2025م تُحبط تهريب 24 مليون حبة مخدرة وأكثر من 1400 كيلوجرام من المواد المخدرة والمحظورة

وأوضحت أن إجمالي ما تم ضبطه خلال عام 2025م بلغ (24,000,000) حبة من الحبوب المخدرة والمحظورة، إضافةً إلى (1,417) كيلوجرامًا من المواد المخدرة والمحظورة، وذلك نتيجة لتطبيق منظومة متقدمة من الإجراءات الرقابية، والاعتماد على التقنيات الأمنية الحديثة، ورفع مستوى كفاءة الكوادر الجمركية في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.