أمانة مجلس التعاون تشارك بمنصة إعلامية خلال القمة مع دول آسيا الوسطى

وحرصت الأمانة العامة على المشاركة للمرة الأولى من خلال هذه المنصة الإعلامية لتتيح للإعلاميين من جميع وسائل الإعلام الاطلاع على أبرز محطات مجلس التعاون خلال مسيرته وآخر الإصدارات الإعلامية التي وثّقت منجزات العمل الخليجي المشترك، ومنها تقرير عن العلاقات الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول آسيا الوسطى.