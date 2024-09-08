بالصور.. متحف بيت السدو في تيماء: نافذة على التراث العريق وفن السدو التقليدي

من جهتها، أكّدت فاطمة عبداللطيف الطلق؛ مؤسسة المتحف" لـ«سبق»، أن السدو ليس مجرد حرفة تقليدية، بل هو رمز للأصالة والتراث الذي يربطنا بماضينا العريق، ونحرص من خلال هذا المتحف الذي تمّ تدشينه الخميس الماضي، بحضور عددٍ من المُهتمين على تعليم الأجيال الجديدة هذه الحرفة ونقلها، ليبقى هذا التراث جزءاً حياً من هويتنا الوطنية.