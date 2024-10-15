مركز الملك فهد لأورام الأطفال يوفّر الرعاية لأكثر من 500 حالة جديدة يستقبلها سنوياً

ويبرز برنامج زراعة الخلايا الجذعية للأطفال بالمركز رائداً في هذا النوع من العمليات في المنطقة، حيث يجري نحو 145 زراعة سنوياً، كما نفّذ أكثر من 3162 خلال العقديْن الماضيَّيْن؛ منها 24 % زراعة من متبرعين غير أقارب، مقدماً حلولاً طبية مبتكرة للأطفال الذين لا يتوافر لهم متبرعٌ قريبٌ؛ ما يُمثل طوق نجاة للأطفال المصابين بأمراضٍ كانت تعد مستعصيةً في السابق، مثل: سرطان الدم، وفشل نخاع العظام، والاضطرابات الوراثية، وبذلك تمكن المركز من توطين هذا النوع المعقد من الزراعة في المملكة وإتاحته للأطفال السعوديين وأطفال دول مجلس التعاون الخليجي الذين يحتاجون إلى مثل هذا النوع من العلاج؛ ما قلل حاجتهم إلى السفر بغرض العلاج.