الفنانة السعودية ميلا الزهراني لـ"سبق": شباك التذاكر السعودي يتصدر الشرق الأوسط

وقالت الزهراني في تصريح خاص لـ"سبق"، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "المجهولة"، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الإنتاج السينمائي المحلي، والاستثمار في التجربة والتعلم وتطوير الأدوات، مؤكدة أن الصناعة تسير في الاتجاه الصحيح، وأضافت: "لنا إحنا حالياً لازم نسوي أفلام، ونشتغل على أكبر عدد ممكن من الأعمال، نتعلم ونتطور، وكل شيء يجي في وقته. الحمد لله وصلنا مرحلة جيدة جداً، والبدايات كانت صحيحة، والقادم بإذن الله سيكون أعظم".