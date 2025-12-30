الفنانة السعودية ميلا الزهراني لـ"سبق": شباك التذاكر السعودي يتصدر الشرق الأوسط
أكدت الفنانة السعودية ميلا الزهراني أن السينما السعودية تعيش مرحلة نضج حقيقية وقفزة نوعية غير مسبوقة، مشددة على أن "البوكس أوفيس السعودي يُعد اليوم من الأعلى على مستوى الشرق الأوسط"، في ظل حراك إنتاجي متسارع، وثقة متنامية من الجمهور، وتنوع لافت في نوعية الأعمال السينمائية.
وقالت الزهراني في تصريح خاص لـ"سبق"، على هامش حضورها العرض الخاص لفيلم "المجهولة"، إن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الإنتاج السينمائي المحلي، والاستثمار في التجربة والتعلم وتطوير الأدوات، مؤكدة أن الصناعة تسير في الاتجاه الصحيح، وأضافت: "لنا إحنا حالياً لازم نسوي أفلام، ونشتغل على أكبر عدد ممكن من الأعمال، نتعلم ونتطور، وكل شيء يجي في وقته. الحمد لله وصلنا مرحلة جيدة جداً، والبدايات كانت صحيحة، والقادم بإذن الله سيكون أعظم".
إشادة خاصة بهيفاء المنصور
وأعربت ميلا الزهراني عن اعتزازها الكبير بإشادة المخرجة السعودية العالمية هيفاء المنصور بأدائها، معتبرة ذلك شهادة فنية مهمة ومحطة مفصلية في مسيرتها، مؤكدة أن "المجهولة" يمثل تجربة مختلفة وغير مألوفة في المشهد السينمائي السعودي، لا سيما في أفلام الغموض والجريمة البوليسية التي لا تزال نادرة عربياً.
وأضافت: "نحتاج نخرج من القوالب التقليدية، مو لازم نلتزم بالكوميديا أو القصص المعتادة. الغموض والجريمة نوع صعب ونادر عندنا، وأعتقد أن فيلم "المجهولة" راح يفتح الباب لأعمال كثيرة من هذا النوع".
كواليس "المجهولة"... تحضير طويل ورؤية واعية
وكشفت الزهراني أن فيلم "المجهولة" استغرق وقتاً طويلاً في التحضير، نظراً لحساسية نوعه وتعقيد تفاصيله الدرامية، مشيرة إلى أن العمل حظي بحضور دولي مبكر، حيث عُرض عالمياً في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، وشارك في مهرجان زيورخ السينمائي، إضافة إلى مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، قبل انطلاق عرضه التجاري في صالات السينما السعودية والخليج ابتداءً من 1 يناير 2026.
وقالت في هذا السياق: "الفيلم يشد من اللحظة الأولى، والغموض فيه عالٍ وبطريقة عالمية. فيه تفاصيل تخليك تفكر مع نفسك، وفيه "توست" ذكي يظل معك بعد نهاية المشاهدة".
انطلاق العروض التجارية في السعودية والخليج
واحتفلت روتانا ستوديوز بطرح الفيلم السعودي "المجهولة" تجارياً في دور السينما بالمملكة ودول الخليج، وذلك خلال العرض الخاص الذي أُقيم في "فوكس سينما" بواجهة روشن في الرياض، بحضور صنّاع العمل وعدد من الإعلاميين والنقاد.
ويأتي الفيلم من إنتاج روتانا ستوديوز التابعة لمجموعة روتانا ميديا، بالشراكة مع مؤسسة المنصور، وبالتعاون مع مبادرة ضوء، وهيئة الأفلام السعودية، والصندوق الثقافي، فيما تتولى شركة "قنوات" توزيع الفيلم، وهي الموزع لعدد من أنجح أفلام شباك التذاكر في المملكة والخليج.
رؤية سينمائية نسائية بطابع عالمي
من جانبها، أكدت المخرجة هيفاء المنصور أن فيلم "المجهولة" يقدم قراءة مختلفة للعالم الخفي للمرأة السعودية، قائلة: "رغبتُ في استكشاف العلاقات المعقدة والمتشابكة داخل المجتمع، وتحدي التوقعات، وسرد قصة تقودها النساء، في وقت استثنائي تشهد فيه المملكة تغييرات جذرية".
ويقدم الفيلم نموذجاً متقدماً لتوظيف الابتكار في مختلف مراحل الإنتاج، من خلال استخدام أحدث تقنيات التصوير، وأساليب سرد بصري تعزز التجربة السينمائية، حيث جرى تصوير العمل بالكامل في المملكة.
جريمة بوليسية بعمق إنساني
وتدور أحداث "المجهولة" في إطار من التشويق والإثارة، حول شخصية نوال السفّان، امرأة شغوفة بعالم الجرائم الحقيقية، تعمل في محيط أمني، وتقودها الصدفة والفضول المهني إلى محاولة كشف هوية جثة فتاة مراهقة عُثر عليها مدفونة في الصحراء، لتجد نفسها أمام لغز متشابك داخل مجتمع تقليدي، في حبكة بوليسية ذات أبعاد إنسانية ونفسية عميقة.
الفيلم من تأليف وإخراج هيفاء المنصور، وبطولة: ميلا الزهراني، انتصار، شافي الحارثي، مشعل المطيري، وفاطمة الشريف.
السينما السعودية... خطوة واثقة نحو العالمية
واختتمت ميلا الزهراني حديثها لـ"سبق" بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد قفزات نوعية في صناعة السينما السعودية، قائلة: "إحنا بدأنا صح، والجمهور اليوم واعي ومتذوق، وشباك التذاكر السعودي شاهد على ذلك. السينما عندنا رايحة لمكان أكبر وأجمل بإذن الله".
ويُنتظر أن يشكل فيلم "المجهولة" أحد أبرز الأعمال التي تفتتح الموسم السينمائي الجديد في السعودية، بوصفه تجربة جريئة تعكس التحول النوعي المتسارع الذي تعيشه صناعة السينما الوطنية، وحضورها المتنامي على الخارطة العالمية.