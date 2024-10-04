أمانة حائل تعتمد مشاريع جديدة لتعزيز التنمية الحضرية والاستثمار

وأضافت بأنه جرى اعتماد 19 موقعًا استثماريًّا جديدًا في المدينة ومحافظاتها، وتسليم 13 موقعًا استثماريًّا آخر، كما عملت على إصدار 92 رخصة إنشائية وفقًا لنظام "بلدي"؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات البناء، وتعزيز التطوير العمراني.