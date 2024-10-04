أمانة حائل تعتمد مشاريع جديدة لتعزيز التنمية الحضرية والاستثمار

واصلت أمانة منطقة حائل خلال شهر سبتمبر 2024 جهودها في تحقيق أهداف التخطيط الحضري والتنمية المستقبلية، وذلك ضمن إطار تحسين البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار في المنطقة.
وكشفت الأمانة عن أبرز إنجازاتها ومؤشراتها؛ وذلك في إطار سعي الأمانة لزيادة فرص الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال في المنطقة، وتحسين المشهد الحضري.
وأضافت بأنه جرى اعتماد 19 موقعًا استثماريًّا جديدًا في المدينة ومحافظاتها، وتسليم 13 موقعًا استثماريًّا آخر، كما عملت على إصدار 92 رخصة إنشائية وفقًا لنظام "بلدي"؛ ما يسهم في تسهيل إجراءات البناء، وتعزيز التطوير العمراني.
وتمت مراجعة 110 طلبات شهادات إتمام البناء والامتثال؛ وذلك في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتسهيل إجراءات استكمال المشاريع.
وأبانت أنها نجحت في عمليات الرفع المساحية لـ30 موقعًا مختلفًا؛ بما يسهم في تحسين التخطيط العمراني، واستغلال الأراضي بشكل أفضل، إضافة إلى إعلان تسليم 6 مواقع حكومية، واعتماد 4 مسارات طرق جديدة في المحافظات التابعة للمنطقة؛ ما يعزز من تحسين شبكة الطرق، وتسهيل حركة النقل.
كذلك أنهت 64 قرارًا مساحيًّا على نظام منصة "بلدي"، وتخصيص 5 مواقع حكومية جديدة لدعم المشاريع التنموية.
وتأتي هذه الإنجازات نتيجة الأعمال المستمرة والدائمة في جميع قطاعات الأمانة ووكالاتها، وتفعيلاً لاستراتيجية الأمانة في خدمة المدينة.
وأكد مساعد الأمين للإعلام والاتصال المؤسسي سعود آل علي أهمية دور هذه المشاريع في تحسين المشهد الحضري والبيئة التنموية والاستثمارية، والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة لتأمين جودة حياة رفيعة.. مشيدًا بدعم القيادة الرشيدة -حفظها الله- للقطاع البلدي، ومبينًا أن الأمانة تسعى بشكل متواصل وفعال لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030م، بما يلبي احتياجات المجتمع، وتعزيز الاقتصاد، وازدهار المدن، والإسهام في رفع تصنيف مدن السعودية على المستويَيْن الإقليمي والعالمي.