"الكهرباء": الانقطاع في ثانوية شقراء بسبب عطل داخلي بالمدرسة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الانقطاع الذي تسبب في إخلاء الثانوية الأولى للبنات في شقراء كان بسبب عطل داخلي لدى المدرسة، مشيرةً إلى أنه لم يحدث أي انقطاع للخدمة الكهربائية في العداد التابع للشركة.