"الكهرباء": الانقطاع في ثانوية شقراء بسبب عطل داخلي بالمدرسة

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الانقطاع الذي تسبب في إخلاء الثانوية الأولى للبنات في شقراء كان بسبب عطل داخلي لدى المدرسة، مشيرةً إلى أنه لم يحدث أي انقطاع للخدمة الكهربائية في العداد التابع للشركة.
جاء ذلك ردًا على الخبر المنشور في "سبق" بتاريخ 21 أغسطس 2024، بعنوان "في أول أسبوع دراسي.. انقطاع الكهرباء يخلي الثانوية الأولى للبنات في شقراء".
وأفادت الشركة بأن فرق الطوارئ التابعة لها تواجدت في الموقع لتقديم الدعم والمساندة.
وأعربت الشركة عن حرصها التام على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، داعيةً مشتركيها للاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.