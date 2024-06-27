الأعلى هذا العام.. فائض الميزان التجاري يسجل أكثر من "41,411" مليار ريال في أبريل الماضي

سجل الميزانُ التجاري للمملكة فائضًا بقيمة "41,411" مليار ريال في شهر أبريل 2024م، ليصل لأعلى مستوياته خلال العام الجاري، وفقًا للبيانات الأولية للتجارة الدولية الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء الصادرة؛ ليحقق نموًّا على أساس شهري بنسبة "36%"، وبقيمة ارتفاع بلغت "10,967" مليارات ريال مقارنة بفائض "30,443" مليار ريال قد حققه في شهر مارس من نفس العام.
وقد حقّق الميزان التجاري نموًّا منذ بداية العام الجاري بأكثر من "48.5%"، وبقيمة ارتفاع بلغت "13,525" مليار ريال؛ حيث كان عند مستوى "27,885" مليار ريال خلال شهر يناير.
كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال؛ حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته "101,708" مليار ريال، وبنسبة تمثّل "63%" من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية "60,297" مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو "16,234" مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته "16%" من إجمالي الصادرات.
وسجلت الصادرات البترولية ما قيمته نحو "79,326" مليار ريال، شكلت ما نسبته "78%" من إجمالي الصادرات، فيما بلغت قيمة إعادة التصدير نحو "6,147" مليارات ريال، شكلت ما نسبته "6%" من إجمالي الصادرات.
وتصدّرت مجموعة الدول الآسيوية، عدا العربية والإسلامية، مجموعات الدول المُصدر لها في شهر أبريل، لتستحوذ على ما نسبته "50.2%" من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة بقيمة "51,094" مليار ريال. وحلّت مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ثانيًا كأكبر مجموعات الدول المُصدر لها بنسبة "16.5%" من إجمالي الصادرات السلعية بقيمة بلغت "16,757" مليار ريال، وجاءت ثالثًا مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنسبة "12.4%" من إجمالي الصادرات السلعية، بقيمة بلغت "12,562" مليار ريال.
وفيما يخصّ الصادرات حسب الدول، جاءت الصين في المرتبة الأولى كأكبر الدول المُصدر لها لتستحوذ على ما نسبته "16.6%" من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة، بقيمة "16,925" مليار ريال في شهر أبريل 2024م، فيما حلّت اليابان ثانيًا بقيمة "9,321" مليارات ريال، وبنسبة "9.2%" من إجمالي الصادرات السلعية، وجاءت الهند ثالثة الدول المُصدر لها بقيمة "8,250" مليارات ريال، وبنسبة "8.1%" من إجمالي الصادرات السلعية.
وعبرت الصادرات غير البترولية شاملة إعادة التصدير، من 29 منفذًا جمركيًّا متنوعًا ما بين "بحري، وبري، وجوي"، وبلغت قيمتها الأولية "22,382" مليار ريال، وحقّق ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل أعلى قيمة بين جميع وسائل النقل المتاحة والمنافذ المختلفة، بقيمة بلغت "3,594" مليارات ريال، وبنسبة "16.1%" من الإجمالي.