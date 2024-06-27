الأعلى هذا العام.. فائض الميزان التجاري يسجل أكثر من "41,411" مليار ريال في أبريل الماضي

كما بلغ حجم التجارة الدولية للمملكة ما قيمته أكثر من 162 مليار ريال؛ حيث بلغت الصادرات السلعية ما قيمته "101,708" مليار ريال، وبنسبة تمثّل "63%" من إجمالي حجم التجارة، في حين بلغت الواردات السلعية "60,297" مليار ريال، وسجلت الصادرات الوطنية غير البترولية ما قيمته نحو "16,234" مليار ريال في أبريل 2024، شكلت ما نسبته "16%" من إجمالي الصادرات.