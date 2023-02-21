"عميد معهد البحوث" الدكتور الوثيري: ذكرى التأسيس نستحضر معها الإرث والعمق التاريخي لبلادنا

وقال الدكتور الوثيري إن ذكرى يوم التأسيس تؤكد للعالم أن مكانة المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها اليوم، ودورها المحوري الفاعل والمؤثر إقليميًّا وعالميًّا هو امتداد لجذور ضاربة في أعماق التاريخ ارتكزت على العزيمة والقوة ووحدة الصف.