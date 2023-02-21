"عميد معهد البحوث" الدكتور الوثيري: ذكرى التأسيس نستحضر معها الإرث والعمق التاريخي لبلادنا

أوضح عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، الدكتور عواد بن علي الوثيري، أن ذكرى يوم التأسيس نستحضر معها الإرث الكبير والعمق التاريخي لجذور بلادنا الغالية وملاحم المجد والعز والتضحيات في تأسيس الدولة السعودية قبل ثلاثة قرون على يد الإمام محمد بن سعود رحمه الله.
وقال الدكتور الوثيري إن ذكرى يوم التأسيس تؤكد للعالم أن مكانة المملكة السياسية والاقتصادية والتنموية التي تشهدها اليوم، ودورها المحوري الفاعل والمؤثر إقليميًّا وعالميًّا هو امتداد لجذور ضاربة في أعماق التاريخ ارتكزت على العزيمة والقوة ووحدة الصف.
وأكد عميد معهد البحوث والخدمات الاستشارية أن هذه الذكرى الغالية تجسد الوفاء للأئمة والملوك الذين كانوا ركنًا أصيلًا في بناء الدولة العظيمة المملكة العربية السعودية، وترسيخ دعائم أمنها واستقرارها، وسمو مجدها وعلو ماضيها ونمو حاضرها في عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظهم الله.
وفي الختام دعا الدكتور الوثيري أن يُديم الله على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والرخاء، وأن ينعم الله على مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- بموفور الصحة والعافية والعمر المديد.