باكستان تُجدد دعمها لوحدة اليمن وترفض التصعيد الأحادي وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

أعربت جمهورية باكستان الإسلامية عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة دعمها لوحدة اليمن وسلامة أراضيه، ولكل الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في هذا البلد.
وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي خطوات أحادية يتخذها أي طرف يمني من شأنها تصعيد الأوضاع، أو تقويض جهود السلام، أو تهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.
كما رحّبت باكستان بالجهود الإقليمية المبذولة لتهدئة الوضع في اليمن، والحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة التزامها الراسخ بأمن المملكة العربية السعودية ودعمها في مختلف الظروف.
وأشار البيان إلى أن باكستان تواصل دعمها للحل السياسي في اليمن عبر الحوار والدبلوماسية، معربة عن أملها في أن تتكاتف جهود الشعب اليمني والقوى الإقليمية للتوصل إلى تسوية شاملة تحفظ استقرار المنطقة وتضع حدًا دائمًا للصراع.