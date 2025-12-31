باكستان تُجدد دعمها لوحدة اليمن وترفض التصعيد الأحادي وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة

وأكدت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان رسمي، رفضها القاطع لأي خطوات أحادية يتخذها أي طرف يمني من شأنها تصعيد الأوضاع، أو تقويض جهود السلام، أو تهديد الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.